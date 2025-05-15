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Victor Osimhen'den rekor paylaşımı! "Jardel'in açtığı yolda yürüdüm"

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ağlarını iki kez sarsarak Türkiye'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olmayı başaran Victor Osimhen, rekor paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 19:32 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 19:32
Victor Osimhen’den rekor paylaşımı! Jardel’in açtığı yolda yürüdüm

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde attığı iki golle tarihe geçti. Sarı-kırmızılı takımın 3-0 kazandığı finalde Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen (2) galibiyetin gollerini kaydetti.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

JARDEL'İ GEÇTİ

Bu sezon kariyerinin en verimli dönemini geçiren Nijeryalı forvet, finaldeki gollerinin ardından toplam gol sayısını 35'e yükseltti. Bu rakamla birlikte Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçirdi. Önceki rekor, 2000-2001 sezonunda Galatasaray formasıyla 34 gol atan Mario Jardel'e aitti.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Osimhen, Süper Lig'de 28 maçta 24 gol atarken, Türkiye Kupası'nda 4 maçta 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maçta 6 gol kaydetti. Toplamda 39 resmi maçta 35 gole ulaşan yıldız oyuncu, Süper Lig'de de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Galatasaray formasıyla tarihi bir performansa imza atan Osimhen, kırdığı rekor sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlara teşekkür etti. Oyuncu, tarihe geçmenin ve bu başarıyı takım arkadaşlarıyla paylaşmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

"İLHAM VEREN 34 GOL"

Osimhen paylaşımında, "Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor... Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen KRAL, EFSANE Mario Jardel'e saygılar. Galatasaray'da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol... " ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Yıldız golcü ayrıca, "Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım. Efsane Mario Jardel'in açtığı yolda yürüdüm. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait." ifadelerine yer verdi.

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