Victor Osimhen'den rekor paylaşımı! "Jardel'in açtığı yolda yürüdüm"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde attığı iki golle tarihe geçti. Sarı-kırmızılı takımın 3-0 kazandığı finalde Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen (2) galibiyetin gollerini kaydetti.
Victor Osimhen (AA)
JARDEL'İ GEÇTİ
Bu sezon kariyerinin en verimli dönemini geçiren Nijeryalı forvet, finaldeki gollerinin ardından toplam gol sayısını 35'e yükseltti. Bu rakamla birlikte Osimhen, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçirdi. Önceki rekor, 2000-2001 sezonunda Galatasaray formasıyla 34 gol atan Mario Jardel'e aitti.
Victor Osimhen (AA)
Osimhen, Süper Lig'de 28 maçta 24 gol atarken, Türkiye Kupası'nda 4 maçta 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 7 maçta 6 gol kaydetti. Toplamda 39 resmi maçta 35 gole ulaşan yıldız oyuncu, Süper Lig'de de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.