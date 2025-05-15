Victor Osimhen'den rekor paylaşımı! "Jardel'in açtığı yolda yürüdüm"

Victor Osimhen (AA) Galatasaray formasıyla tarihi bir performansa imza atan Osimhen, kırdığı rekor sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlara teşekkür etti. Oyuncu, tarihe geçmenin ve bu başarıyı takım arkadaşlarıyla paylaşmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Victor Osimhen (AA) "İLHAM VEREN 34 GOL" Osimhen paylaşımında, "Bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak (35 gol) yeni bir rekor... Ama önce, bu standardı 24 yıl önce belirleyen KRAL, EFSANE Mario Jardel'e saygılar. Galatasaray'da tarih yazmayı hayal eden her yabancı oyuncuya ilham veren 34 gol... " ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen (AA) Yıldız golcü ayrıca, "Dün o rekoru kırdım, ama bunu tek başıma yapmadım. Efsane Mario Jardel'in açtığı yolda yürüdüm. Bize nelerin mümkün olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu an bana ait olabilir ama temeli sana ait." ifadelerine yer verdi.