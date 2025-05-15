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Edin Dzeko'ya iki talip birden! Eski takımına geri dönebilir

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko’nun geleceği netleşmiş değil. 39 yaşındaki tecrübeli golcü, futbol kariyerine en az iki sezon daha devam etmekte kararlı olsa da, sarı-lacivertli yönetimden şu ana dek yeni bir sözleşme teklifi gelmedi. Boşnak yıldıza İtalya'dan iki takım talip.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 16:56
Edin Dzeko’ya iki talip birden! Eski takımına geri dönebilir

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İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, Boşnak yıldızın ismi yeniden Serie A kulüpleriyle anılıyor. Daha önce adı Fiorentina ile anılan Dzeko için Mor Menekşeler cephesinden henüz resmi bir adım atılmadı.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

Ancak asıl ciddi ilgi Roma'dan geliyor. 2015-2021 yılları arasında altı sezon boyunca başkent ekibinin formasını giyen Dzeko, kulüp ve taraftarlar nezdinde hâlâ özel bir yere sahip. Roma'nın, yedek forvet rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Dzeko'yla yeniden temasa geçmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

Serie A'ya bu sezon başında yükselen Como, teknik direktör Cesc Fabregas yönetiminde kadrosuna liderlik edebilecek bir forvet arıyor. Kulüp, genç oyunculara rehberlik edebilecek deneyimli bir golcü profili üzerinde dururken, Edin Dzeko bu tanıma en uygun aday olarak öne çıkıyor.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

İTALYA'YA SICAK BAKIYOR

Dzeko'nun, 6 yıl Roma, 2 yıl da Inter formasıyla geçirdiği İtalya kariyeri göz önüne alındığında, tanıdığı ve başarıya ulaştığı Serie A'ya geri dönme fikrine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

Roma, 2 yıl da Inter formasıyla geçirdiği İtalya kariyeri göz önüne alındığında, tanıdığı ve başarıya ulaştığı Serie A'ya geri dönme fikrine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Edin Dzeko (AA)Edin Dzeko (AA)

2023-24 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maçta görev alan Edin Dzeko, 20 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Yaşına rağmen istikrarlı performansını sürdüren deneyimli golcü, geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vermeyi planlıyor.

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