Edin Dzeko’ya iki talip birden! Eski takımına geri dönebilir

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İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, Boşnak yıldızın ismi yeniden Serie A kulüpleriyle anılıyor. Daha önce adı Fiorentina ile anılan Dzeko için Mor Menekşeler cephesinden henüz resmi bir adım atılmadı.

Edin Dzeko (AA) Ancak asıl ciddi ilgi Roma'dan geliyor. 2015-2021 yılları arasında altı sezon boyunca başkent ekibinin formasını giyen Dzeko, kulüp ve taraftarlar nezdinde hâlâ özel bir yere sahip. Roma'nın, yedek forvet rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Dzeko'yla yeniden temasa geçmeye hazırlandığı bildiriliyor.