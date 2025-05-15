Edin Dzeko’ya iki talip birden! Eski takımına geri dönebilir

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, Boşnak yıldızın ismi yeniden Serie A kulüpleriyle anılıyor. Daha önce adı Fiorentina ile anılan Dzeko için Mor Menekşeler cephesinden henüz resmi bir adım atılmadı.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, Boşnak yıldızın ismi yeniden Serie A kulüpleriyle anılıyor. Daha önce adı Fiorentina ile anılan Dzeko için Mor Menekşeler cephesinden henüz resmi bir adım atılmadı.
Ancak asıl ciddi ilgi Roma'dan geliyor. 2015-2021 yılları arasında altı sezon boyunca başkent ekibinin formasını giyen Dzeko, kulüp ve taraftarlar nezdinde hâlâ özel bir yere sahip. Roma'nın, yedek forvet rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Dzeko'yla yeniden temasa geçmeye hazırlandığı bildiriliyor.
Serie A'ya bu sezon başında yükselen Como, teknik direktör Cesc Fabregas yönetiminde kadrosuna liderlik edebilecek bir forvet arıyor. Kulüp, genç oyunculara rehberlik edebilecek deneyimli bir golcü profili üzerinde dururken, Edin Dzeko bu tanıma en uygun aday olarak öne çıkıyor.
İTALYA'YA SICAK BAKIYOR
Dzeko'nun, 6 yıl Roma, 2 yıl da Inter formasıyla geçirdiği İtalya kariyeri göz önüne alındığında, tanıdığı ve başarıya ulaştığı Serie A'ya geri dönme fikrine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
Roma, 2 yıl da Inter formasıyla geçirdiği İtalya kariyeri göz önüne alındığında, tanıdığı ve başarıya ulaştığı Serie A'ya geri dönme fikrine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
2023-24 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maçta görev alan Edin Dzeko, 20 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Yaşına rağmen istikrarlı performansını sürdüren deneyimli golcü, geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vermeyi planlıyor.