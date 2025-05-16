Galatasaray arayı açıyor!

Son çeyrek asırda Avrupa'nın büyük liglerindeki istatistiklere bakıldığında Galatasaray, kendi ülkesindeki rakipleriyle en çok arayı açan takımlardan biri. 18 kez ipi göğüsleyen Bayern Münih zirvede. Son 25 yılda Barcelona 12, PSG, Juventus ve Galatasaray ise 11'er kez şampiyon oldu.



Sarı kırmızılıların üstünlüğü sadece lig şampiyonluklarıyla sınırlı değil. Türkiye Kupası'yla toplam kupa sayısını 60'a yükselten Aslan, 25. Süper Lig şampiyonluğunu ilan edip, 5. yıldızı takınca "61" diyecek. UEFA Kupası ve Süper Kupa da dahil edildiğinde bu rakam 63'e ulaşacak.



Ezeli rakipleri Beşiktaş'ın toplam 37, Fenerbahçe'nin ise 35 kupası bulunuyor. Türkiye'de son çeyrek asrın en büyük futbol dominasyonunu kuran Galatasaray, Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5, Beşiktaş'a ise 8 şampiyonluk fark atmış durumda.