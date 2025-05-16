SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray arayı açıyor!

63. kupasını müzesine koymak üzere olan Galatasaray, Bayern Münih, Barcelona, PSG ve Juventus gibi şampiyonluklara ambargo koydu, rakiplerine uzak ara yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 11:32
Galatasaray arayı açıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son çeyrek asırda Avrupa'nın büyük liglerindeki istatistiklere bakıldığında Galatasaray, kendi ülkesindeki rakipleriyle en çok arayı açan takımlardan biri. 18 kez ipi göğüsleyen Bayern Münih zirvede. Son 25 yılda Barcelona 12, PSG, Juventus ve Galatasaray ise 11'er kez şampiyon oldu.

Sarı kırmızılıların üstünlüğü sadece lig şampiyonluklarıyla sınırlı değil. Türkiye Kupası'yla toplam kupa sayısını 60'a yükselten Aslan, 25. Süper Lig şampiyonluğunu ilan edip, 5. yıldızı takınca "61" diyecek. UEFA Kupası ve Süper Kupa da dahil edildiğinde bu rakam 63'e ulaşacak.

Ezeli rakipleri Beşiktaş'ın toplam 37, Fenerbahçe'nin ise 35 kupası bulunuyor. Türkiye'de son çeyrek asrın en büyük futbol dominasyonunu kuran Galatasaray, Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5, Beşiktaş'a ise 8 şampiyonluk fark atmış durumda.

Galatasaraydan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktuGalatasaraydan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul’da! Türkiye-ABD-Ukrayna 3’lü zirvesi başladı
PKK resmen bitti! Peki bundan sonra neler olacak? İşte 5 adımda ’Terörsüz’ Türkiye süreci
Borsa İstanbul
Trump’tan flaş açıklama: En kısa sürede Putin’le görüşmek istiyorum
Başkan Erdoğan, Arnavutluk’a gitti: Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem
Temmuz zammı netleşiyor! Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte oranlar
Sağanak, dolu ve fırtına aynı anda geliyor! 16 Mayıs il il hava durumu: Meteoroloji 10 il için turuncu ve sarı alarm verdi
Emekli zammı için tahminler değişti! İşte Temmuzda ceplere girecek para
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Hiç hesapta yoktu
Ünlü Profesör Ülker Meral Çulha’ya dolandırıcı şoku! Yine aynı yalanla kandırdılar
Baş döndürücü diplomasiye Yunan basınından övgü! Türkiye’nin oynadığı başat rol manşetlerinde: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed bin Zayed cami kapattı saç dansı gündem oldu | ABD’ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım
Aydın’da vahşet! Ailesini 12 dakikada katletti: Güvenlik görüntülerine TAKVİM ulaştı
Başkan Erdoğan Devlet diz çökmez dedi... Terörsüz Türkiye için net mesaj verdi: Kimse endişelenmesin, Bahçeli ile ne yaptığımızı biliyoruz
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti
Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar
MSB’den PKK’nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak?
Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi
Önce boykot denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı’dan ’atv İstiklal Marşı’nı yarıda kesti’ yalanı
Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...