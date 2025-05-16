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Bayern Münih'te Sane için son gün!

Bayern Münih'in Leroy Sane'ye yeni sözleşme için tanıdığı süre bugün (cuma) sona eriyor. Alman ekibinde sportif direktör Max Eberl, Sane'nin geleceği için konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 12:22
Bayern Münih’te Sane için son gün!

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Bayern Münih'te Leroy Sane'nin geleceği için geri sayıma geçildi.

SÜRE BİTİYOR!

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme için karar vermesi adına tanıdığı süre bugün (Cuma) sona eriyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sane'nin geleceği için yaptığı açıklamada, "Leroy Sane ve menajeri, ne istediğimizi ve koşulları biliyorlar. Umarım bizimle kalır." ifadelerini kullandı.

BAYERN İLE ARADAKİ FARK

Bayern Münih, Sane ile yıllık 10 milyon euro'dan yeni sözleşme için anlaşma sağlamış ancak daha sonra Sane menajer değiştirerek Pini Zahavi ile anlaşmıştı. Sane'nin menajer Zahavi ile anlaşmasının ardından Alman yıldızın Bayern Münih'ten yeni sözleşme için beklentileri de artmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, menajer değiştirmesinin ardından Bayern Münih'ten senelik 12 milyon euro, 3 milyon euro bonus ve maç başı talep etmişti. Bayern Münih, Sane için 10 milyon euro yıllık ücretin üzerine çıkmayı düşünmüyor. Alman ekibi, bonuslar için de bu rakamları vermeyi düşünmüyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Sane'nin adı Galatasaray'ın da transfer gündemine bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Sane'nin Bayern Münih için vereceği kararın ardından 29 yaşındaki futbolcu için harekete geçebilir. İngiltere'den Arsenal de Sane ile yakından ilgileniyor.

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