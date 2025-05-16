Bayern Münih’te Sane için son gün!

Bayern Münih'te Leroy Sane'nin geleceği için geri sayıma geçildi.Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in 29 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme için karar vermesi adına tanıdığı süre bugün (Cuma) sona eriyor.Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sane'nin geleceği için yaptığı açıklamada, "Leroy Sane ve menajeri, ne istediğimizi ve koşulları biliyorlar. Umarım bizimle kalır." ifadelerini kullandı.Bayern Münih, Sane ile yıllık 10 milyon euro'dan yeni sözleşme için anlaşma sağlamış ancak daha sonra Sane menajer değiştirerek Pini Zahavi ile anlaşmıştı. Sane'nin menajer Zahavi ile anlaşmasının ardından Alman yıldızın Bayern Münih'ten yeni sözleşme için beklentileri de artmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, menajer değiştirmesinin ardından Bayern Münih'ten senelik 12 milyon euro, 3 milyon euro bonus ve maç başı talep etmişti. Bayern Münih, Sane için 10 milyon euro yıllık ücretin üzerine çıkmayı düşünmüyor. Alman ekibi, bonuslar için de bu rakamları vermeyi düşünmüyor.Sane'nin adı Galatasaray'ın da transfer gündemine bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Sane'nin Bayern Münih için vereceği kararın ardından 29 yaşındaki futbolcu için harekete geçebilir. İngiltere'den Arsenal de Sane ile yakından ilgileniyor.