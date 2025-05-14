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Galatasaray taraftarlarından ve Trabzonspor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki!

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak 19. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray’da, kupa sevinci sırasında dikkat çeken bir protesto yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na sert tepki gösterdi. Trabzonspor ise sezon boyunca yaşadığı haksızlıklar nedeniyle madalya seremonisine çıkmadı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 23:26 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 23:31
Galatasaray taraftarlarından ve Trabzonspor’dan İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki!

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Final maçının ardından madalya töreni için sahaya yönelen Hacıosmanoğlu'nun adı stattan anons edilmedi. Bu sırada Galatasaraylı taraftarlar, tribünlerden ıslık ve sloganlarla protestoda bulundu.

Tören alanına gelen Hacıosmanoğlu'nun soğukkanlılığını koruduğu gözlenirken, yaşanan bu protesto sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Arsenii Batagov ve Victor Osimhen (AA)Arsenii Batagov ve Victor Osimhen (AA)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı kaybeden Trabzonspor, dikkat çeken bir karara imza attı. Bordo-mavili ekip, maç sonrası düzenlenen madalya seremonisine katılmama kararı aldı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu futbolcular yeniden sahaya çıkmadı ve madalyalarını almadı.

Kararın sebebinin, bordo mavililerin sezon boyunca hakem hataları nedeniyle yaşanılan puan kayıpları nedeniyle TFF'ye tepki olduğu öğrenildi.