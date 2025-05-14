Galatasaray taraftarlarından ve Trabzonspor’dan İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki!

Final maçının ardından madalya töreni için sahaya yönelen Hacıosmanoğlu'nun adı stattan anons edilmedi. Bu sırada Galatasaraylı taraftarlar, tribünlerden ıslık ve sloganlarla protestoda bulundu.

Tören alanına gelen Hacıosmanoğlu'nun soğukkanlılığını koruduğu gözlenirken, yaşanan bu protesto sosyal medyada da geniş yankı buldu.