Vitor Pereira’dan büyük başarı! Premier Lig’in en iyileriyle yarışacak

Oylama 19 Mayıs'a kadar Premier Lig'in resmi sitesinde devam edecek.

Premier Lig 'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, beş teknik adam yılın en iyisi ödülü için yarışacak:

Bu performansıyla Pereira, Nisan ayında "Ayın Teknik Direktörü" ödülünü de kazanmıştı.

VİTOR PEREİRA'NIN BAŞARISI: WOLVES'U KURTARDI Portekizli teknik adam, Aralık ayında Wolverhampton'ın başına geçtiğinde takım 19. sıradaydı ve düşme hattındaydı. Pereira yönetimindeki Wolves, çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sezonu güvenli bölgede tamamladı.

Pep Guardiola (AP)

GEÇEN SEZON ÖDÜLÜ PEP GUARDİOLA ALMIŞTI

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon bu prestijli ödül, Manchester City'nin efsanevi teknik direktörü Pep Guardiola'ya verilmişti. Bu yılki yarış ise oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor.