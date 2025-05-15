Vitor Pereira’dan büyük başarı! Premier Lig’in en iyileriyle yarışacak

Premier Lig'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, beş teknik adam yılın en iyisi ödülü için yarışacak:
- Thomas Frank (Brentford)
- Eddie Howe (Newcastle United)
- Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest)
- Vitor Pereira (Wolverhampton Wanderers)
- Arne Slot (Liverpool – Şampiyon)
Oylama 19 Mayıs'a kadar Premier Lig'in resmi sitesinde devam edecek.
Vitor Pereira (REUTERS)
VİTOR PEREİRA'NIN BAŞARISI: WOLVES'U KURTARDI
Portekizli teknik adam, Aralık ayında Wolverhampton'ın başına geçtiğinde takım 19. sıradaydı ve düşme hattındaydı. Pereira yönetimindeki Wolves, çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sezonu güvenli bölgede tamamladı.
Bu performansıyla Pereira, Nisan ayında "Ayın Teknik Direktörü" ödülünü de kazanmıştı.
Pep Guardiola (AP)
GEÇEN SEZON ÖDÜLÜ PEP GUARDİOLA ALMIŞTI
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon bu prestijli ödül, Manchester City'nin efsanevi teknik direktörü Pep Guardiola'ya verilmişti. Bu yılki yarış ise oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor.