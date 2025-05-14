Galatasaray’a transfer müjdesi! İlkay Gündoğan bitebilir

Sezon başında Barcelona'daki bir yıllık macerasının ardından Manchester City 'ye geri dönen Türk asıllı Alman futbolcu, geçtiğimiz ay kulübüyle yeni sözleşme imzalamıştı. Ancak İngiliz basınından Ben Jacobs'ın haberine göre, kulüp, 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun ayrılığına sıcak bakıyor.

Manchester City 'nin, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro olarak tahmin edilen Gündoğan'ı sembolik bir bonservis bedeliyle serbest bırakabileceği ifade ediliyor.

İlkay Gündoğan (AFP)

GALATASARAY İHTİMALİ YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce defalarca Galatasaray taraftarı olduğunu ve futbolu bırakmadan önce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini dile getiren Gündoğan'ın adı bir kez daha Galatasaray ile anılıyor. Bu gelişme, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı camiada heyecana neden oldu.