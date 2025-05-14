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Galatasaray'a transfer müjdesi! İlkay Gündoğan bitebilir

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, geçtiğimiz ay sözleşmesini uzattığı İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:22 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:22
Galatasaray’a transfer müjdesi! İlkay Gündoğan bitebilir

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Sezon başında Barcelona'daki bir yıllık macerasının ardından Manchester City'ye geri dönen Türk asıllı Alman futbolcu, geçtiğimiz ay kulübüyle yeni sözleşme imzalamıştı. Ancak İngiliz basınından Ben Jacobs'ın haberine göre, kulüp, 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun ayrılığına sıcak bakıyor.

İlkay Gündoğan (AFP)İlkay Gündoğan (AFP)

Manchester City'nin, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro olarak tahmin edilen Gündoğan'ı sembolik bir bonservis bedeliyle serbest bırakabileceği ifade ediliyor.

İlkay Gündoğan (AFP)İlkay Gündoğan (AFP)

GALATASARAY İHTİMALİ YENİDEN GÜNDEMDE
Daha önce defalarca Galatasaray taraftarı olduğunu ve futbolu bırakmadan önce sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini dile getiren Gündoğan'ın adı bir kez daha Galatasaray ile anılıyor. Bu gelişme, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı camiada heyecana neden oldu.

İlkay Gündoğan (EPA)İlkay Gündoğan (EPA)

Galatasaray yönetiminin, İlkay Gündoğan ile kısa süre içinde temasa geçmesi bekleniyor.

İlkay Gündoğan (EPA)İlkay Gündoğan (EPA)

SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City formasıyla 47 resmi maçta görev yapan İlkay Gündoğan, 2 gol ve 5 asist ile oynadı. City kariyerinde 8. sezonunu geçiren yıldız futbolcu, kulüp ile 5 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.

İlkay Gündoğan (EPA)İlkay Gündoğan (EPA)

Manchester City'de büyük bir kadro değişimi beklenirken, İlkay Gündoğan'ın geleceği de bu değişimin önemli parçalarından biri olmaya aday.

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