Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki maçlarında görev alacak hakemler ve maç eşleşmeleri federasyonun resmi kanallarından duyurulurken, gözler özellikle şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda görev yapacak isimlere çevrildi.

İşte düdük çalacak isimler

17 Mayıs Cumartesi

19.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay



18 Mayıs Pazar

19.00 Reeder Samsunspor - Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - İkas Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Onvo Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan