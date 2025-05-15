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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), karşılaşmalarda düdük çalacak isimlerin, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) üzerinden belirlendiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:23 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:23
Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki maçlarında görev alacak hakemler ve maç eşleşmeleri federasyonun resmi kanallarından duyurulurken, gözler özellikle şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda görev yapacak isimlere çevrildi.

İşte düdük çalacak isimler

17 Mayıs Cumartesi
19.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

18 Mayıs Pazar
19.00 Reeder Samsunspor - Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Sipay Bodrum FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - İkas Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Onvo Antalyaspor - Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

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