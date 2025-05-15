SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İlk yarı finalist belli oldu! Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 19:18 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 19:18
İlk yarı finalist belli oldu! Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Mexer ve 63. dakikada Diony kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Marmara temsilcisi, play-off'ta üst tura yükselerek yarı final bileti alan ilk takım oldu. Bandırmaspor, yarı finalde Süper Lig'e yükselme mücadelesini sürdürecek.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen Baltacı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Sergen Piçinçiol dk. 89), Lois Diony (İbrahim Kaya dk. 89), Ndongala (Paixao dk. 79) Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Billal Messaudi, Murat Can Akpınar (Mehmet Özcan dk. 74), Rahmetullah Berişbek, Mulumba,

Yedekler: Zafer Görgen, Mourad Louzif, Kerim Avcı, Emirhan Ayhan, Erkam Kömür, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk, Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Mamba dk. 87), Mustafa Yumlu, Crociata, Azubuike (Gökhan Akkan dk. 72), Sylla, Orhan Ovacıklı, Teklic (Sefa Akkün dk. 72)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Mehmet Taş, İlkan Sever, Salih Sarıkaya, Celal Hanalp, Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Mexer (dk. 45+2), Diony (dk. 62) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Mustafa Yumlu, Mustafa Aktaş, Roshi, Crokiatai (Erzurumspor FK)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Devlet diz çökmez dedi... Terörsüz Türkiye için net mesaj verdi: Kimse endişelenmesin, Bahçeli ile ne yaptığımızı biliyoruz
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar
Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı
Bakan Hakan Fidan ABD’li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! YPG masada
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’de bir araya gelecek
Son dakika: Konya Kulu’da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı! Ankara ve çevre illerden hissedildi
MSB’den PKK’nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak?
Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi
Önce boykot denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı’dan ’atv İstiklal Marşı’nı yarıda kesti’ yalanı
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...
Yerli ve yabancı basın barış müzakereleri için Dolmabahçe’ye akın etti!
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Prim ve yaş şartı var mı? Çocuk sayısı etkili olacak
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...