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Tottenham'dan Francesco Farioli sürprizi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, gelecek sezon için teknik direktör değişikliğini değerlendiriyor. Kulüpte Ange Postecoglou’dan memnuniyetin azaldığı belirtilirken, listenin başındaki isim olarak Francesco Farioli öne çıktı.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 20:07 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 20:07
Tottenham’dan Francesco Farioli sürprizi

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İngiliz basınında TeamTalk'ta yer alan habere göre, Tottenham yönetimi, sezon sonunda teknik direktörlük görevine son verilebilecek Postecoglou'nun yerine Ajax'ın genç teknik adamı Farioli'yi ciddi şekilde gündemine aldı.

Henüz 36 yaşında olan İtalyan çalıştırıcının sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu ve bu rakamın Tottenham için makul olduğu ifade edildi. Kulübün uzun vadeli vizyonuna uygun bir isim olarak görülen Farioli'nin gelişim potansiyeli ve modern futbol anlayışı ön plana çıkarılıyor.

Haberde, Farioli'nin ismini Tottenham'ın başkanı Daniel Levy'ye öneren kişinin, kulüp içinde etkisini sürdüren futbol danışmanı Fabio Paratici olduğu da aktarıldı. Paratici'nin, Farioli'yi "geleceğe yatırım" olarak değerlendirdiği ve aday listesinde en üst sıralarda yer aldığını ilettiği kaydedildi.

Francesco Farioli'nin adı, sezon sonunda Xabi Alonso'yu Real Madrid'e göndermeye hazırlanan Bayer Leverkusen ile de anılmıştı. Genç teknik adam Avrupa'nın çeşitli kulüpleri tarafından yakın takibe alınmış durumda.

Temmuz 2024'te göreve geldiği Ajax'ta şu ana kadar 53 maça çıkan Farioli, bu süreçte 34 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Hollanda ekibinde sergilediği performans ve oyun sistemi, Premier Lig kulüplerinin de dikkatini çekti.

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