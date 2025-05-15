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1. lig play-off maçları ne zaman başlıyor, nerede oynanacak? 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig final maç tarihleri!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği play-off dönemi başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonun da TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de oynanacak play-off karşılaşmalarının takvimini duyurdu. Sezon boyunca ter döken takımlar şimdi kaderlerini belirleyecek mücadeleler için sahaya çıkacak. Peki 1. lig play-off maçları ne zaman başlıyor? İşte maç takvimi!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 15:13 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 15:13
1. lig play-off maçları ne zaman başlıyor, nerede oynanacak? 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig final maç tarihleri!

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Şampiyonluk yarışında son virajı dönen ekipler, bir üst lige çıkmak ya da küme düşmemek için kıyasıya rekabet edecek. Peki TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte maç programı!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

📌 Trendyol 1. Lig Play-Off Takvimi

🗓 1. Tur Maçları: 15 Mayıs Perşembe

⏰ 16.00 – Teksüt Bandırmaspor vs Erzurumspor FK

⏰ 20.00 – Uğur Okulları İstanbulspor vs Geosis Boluspor

🗓 Yarı Final İlk Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi

🗓 Yarı Final Rövanşları: 23 Mayıs Cuma

🗓 Final Maçı: 29 Mayıs Perşembe

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

📌 TFF 2. Lig (Nesine) Play-Off Takvimi

🗓 1. Tur: 8 Mayıs Perşembe

🗓 2. Tur İlk Maç: 12 Mayıs Pazartesi

🗓 2. Tur Rövanş: 16 Mayıs Cuma

🗓 3. Tur Karşılaşmaları: 22 Mayıs & 26 Mayıs

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

🏆 Büyük Final: 1 Haziran Pazar

📌 TFF 3. Lig (Nesine) Play-Off Takvimi

✅ 1. Tur: 30 Nisan Çarşamba (oynandı)

🗓 2. Tur: 5 Mayıs & 9 Mayıs

🗓 3. Tur: 15 Mayıs & 19 Mayıs

1. ve 2. Grup Finalleri: 24 Mayıs Cumartesi

3. ve 4. Grup Finalleri: 25 Mayıs Pazar

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