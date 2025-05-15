1. lig play-off maçları ne zaman başlıyor, nerede oynanacak? 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig final maç tarihleri!

Şampiyonluk yarışında son virajı dönen ekipler, bir üst lige çıkmak ya da küme düşmemek için kıyasıya rekabet edecek. Peki TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte maç programı!
Şampiyonluk yarışında son virajı dönen ekipler, bir üst lige çıkmak ya da küme düşmemek için kıyasıya rekabet edecek. Peki TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte maç programı!
📌 Trendyol 1. Lig Play-Off Takvimi
🗓 1. Tur Maçları: 15 Mayıs Perşembe
⏰ 16.00 – Teksüt Bandırmaspor vs Erzurumspor FK
⏰ 20.00 – Uğur Okulları İstanbulspor vs Geosis Boluspor
🗓 Yarı Final İlk Maçlar: 19 Mayıs Pazartesi
🗓 Yarı Final Rövanşları: 23 Mayıs Cuma
🗓 Final Maçı: 29 Mayıs Perşembe
📌 TFF 2. Lig (Nesine) Play-Off Takvimi
🗓 1. Tur: 8 Mayıs Perşembe
🗓 2. Tur İlk Maç: 12 Mayıs Pazartesi
🗓 2. Tur Rövanş: 16 Mayıs Cuma
🗓 3. Tur Karşılaşmaları: 22 Mayıs & 26 Mayıs
🏆 Büyük Final: 1 Haziran Pazar
📌 TFF 3. Lig (Nesine) Play-Off Takvimi
✅ 1. Tur: 30 Nisan Çarşamba (oynandı)
🗓 2. Tur: 5 Mayıs & 9 Mayıs
🗓 3. Tur: 15 Mayıs & 19 Mayıs
1. ve 2. Grup Finalleri: 24 Mayıs Cumartesi
3. ve 4. Grup Finalleri: 25 Mayıs Pazar