Bilal Erdoğan Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? "Yıllardır üzülüyoruz"

13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, sarı-lacivertli kulüple ilgili bir soruya net bir yanıt verdi: "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok."

"BİZİM KÜLTÜR VE İHYA İŞİMİZ VAR"

Spor alanındaki faaliyetlerini geleneksel sporlara yönlendirdiklerini belirten Bilal Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs'ta Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok."