TFF’den yabancı kuralı için bir değişiklik daha!

Güncellenen kurala göre, kulüpler A Takım listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek. Bu oyuncuların 12'si için yaş sınırı aranmayacak. Ancak en az 2 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek.

2026-2027 sezonuyla birlikte bu kuralda bir değişiklik daha uygulanacak. Bu sezondan itibaren 14 yabancıdan en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olması zorunlu olacak.

TFF, 2025-2026 sezonu öncesinde A Takım listesine yazılmış ve 2003 doğumlu olan yabancı oyuncularla bir sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların iki sezon boyunca ilgili kurala tabi olarak A Takım listesinde yer alabileceğini duyurdu.

Federasyon, yapılan düzenlemenin Trendyol 1. Lig kulüpleri için de geçerli olacağını açıkladı.