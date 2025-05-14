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TFF'den yabancı kuralı için bir değişiklik daha!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu uygunluğu talimatnamesinde yer alan yabancı oyuncu kuralını güncelledi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 Nisan'da duyurulan kurallarda değişiklik yapıldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:02 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:02
TFF’den yabancı kuralı için bir değişiklik daha!

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Güncellenen kurala göre, kulüpler A Takım listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek. Bu oyuncuların 12'si için yaş sınırı aranmayacak. Ancak en az 2 yabancı futbolcunun 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek.

2026-2027 sezonuyla birlikte bu kuralda bir değişiklik daha uygulanacak. Bu sezondan itibaren 14 yabancıdan en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olması zorunlu olacak.

TFF, 2025-2026 sezonu öncesinde A Takım listesine yazılmış ve 2003 doğumlu olan yabancı oyuncularla bir sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların iki sezon boyunca ilgili kurala tabi olarak A Takım listesinde yer alabileceğini duyurdu.

Federasyon, yapılan düzenlemenin Trendyol 1. Lig kulüpleri için de geçerli olacağını açıkladı.

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