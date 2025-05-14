Ertuğrul Doğan'dan 2010-2011 açıklaması! "Sonsuza kadar şampiyon Trabzonspor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 2010-2011 sezonuyla ilgili sorular üzerine açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan, "Yıllarca çalınan şampiyonluklara rağmen bu taraftar, camia hiçbir zaman bu sevdadan vazgeçmedi. Artarak devam ettirdi. Dünya üzerinde rastlanabilecek bir iş değil ama bu sene böyle bir dönem oldu. Önümüzdeki yıla daha iyi hazırlanacağız." sözlerini sarf etti.

2010-11 sezonunun hatırlatılması üzerine Doğan, "Öncesi de var tabii. Birçok konu var bir tane değil." dedi.

"Konuyla ilgili bir girişiminiz olacak mı?" sorusuna ise Doğan, "Yok, şu an artık o konuyla alakalı durum ortada. O konunun maç öncesi polemiğini yapmak istemiyorum. Bize göre sonsuza kadar şampiyon biziz." diyerek cevap verdi.