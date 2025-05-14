Maçın 11. dakikasında Martin Valjent'in golüyle öne geçen Mallorca, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Real Madrid, 68. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle skoru eşitledi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+5'te Jacobo Ramon'un attığı gol ise galibiyeti ev sahibine getirdi.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Genç oyuncunun performansı tribünlerden alkış aldı.
Bu galibiyetle Real Madrid puanını 78'e yükseltti. Mallorca ise 47 puanda kaldı.