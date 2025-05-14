Galatasaray’ın 5 senelik hasreti bitti

Galatasaray karşılaşmaya etkili başladı ve 5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı boyunca net fırsat üretmekte zorlanan "Cimbom", rakibinin girişimlerine de geçit vermedi. İlk 45 dakika sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı giren Galatasaray, 46. dakikada Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-kırmızılı ekip, 63. dakikada bir kez daha Osimhen'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Bu dakikadan sonra teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde yoğun tempoda forma giyen oyuncularını dinlendirmek adına peş peşe değişiklikler yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak kupayı kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda en son 2018-2019 sezonunda Akhisarspor'u mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. Sonrasında;

2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek final, 2021-22 sezonunda ise 5. tur aşamasını geçememişti.

Bu sezon çıktığı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, kupayı 19. kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatma hedefinde önemli bir adım attı.