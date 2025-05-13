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Türkiye'nin 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

2027'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın, elemelerdeki rakipleri belirlendi. Kasım ayında başlayacak maçlar, 2027 yılının şubat ayında sona erecek.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 20:36 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 20:36
Türkiye’nin 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu

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Basketbolda 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

Kuranın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakipleri belli oldu.

C grubuna yerleşen 12 Dev Adam, Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile eşleşti.

Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtıldı. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek ve I, J, K ve L Gruplarını oluşturacak. Bu gruplarda ilk 3 sırayı alan takımlar FIBA 2027 Dünya Kupası'nda kendilerine yer bulmuş olacak.

İlk ve ikinci eleme turları karşılaşmalarının müsabaka tarihleri ise şöyle:

İlk Tur 1. Pencere Maçları: Kasım 2025

İlk Tur 2. Pencere Maçları: Şubat 2026

İlk Tur 3. Pencere Maçları: Temmuz 2026

İkinci Tur 1. Pencere Maçları: Ağustos 2026

İkinci Tur 2. Pencere Maçları: Kasım 2026

İkinci Tur 3. Pencere Maçları: Şubat 2027

2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.

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