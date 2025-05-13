Süper Lig’in 35. hafta VAR kayıtları açıklandı! Edin Vişça’nın pozisyonunda neler yaşandı?

TFF, Süper Lig 'de 35. haftanın VAR kayıtlarını Youtube üzerinden paylaştı.

Edin Vişça (AA)

Haftanın en çok konuşulan pozisyonu da görüntülerde yer aldı. Edin Vişça'nın yerde kaldığı ana dair yapılan konuşmalar belli oldu.

Trabzonspor - Galatasaray (44. dakika)

VAR: "Atilla beni dinle.Temas tam çizginin üstünde ama ofsayt. Kararın anlaşılır olması için sana sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Belki bunu yapabiliriz tamam."

VAR: "İstersen kaptanlarla konuşabilirsin ya da sahada incelemeye gidersin."

Atilla Karaoğlan: "Temas noktasını görüyorum. 16 metre kamerasından pozisyon bariz bir şekilde çizgide"

VAR: "Normalde penaltı evet ama..."

Atilla Karaoğlan: "Bana ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin?"

VAR: "Evet ofsayt var. Şimdi gösteriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Ofsaytı kontrol settiniz mi? Ekrana çizgiyi çekersiniz, tamam mı?"

Atilla Karaoğlan: "Deplasman takımı için endirekt serbest vuruş veriyorum. Tamamdır."

VAR: "Evet, doğru"