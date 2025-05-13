TFF’den yabancı kuralı kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe’ye ret

TFF'nin daha önce duyurduğu düzenlemeye göre, 2024-2025 sezonundan itibaren Süper Lig kulüpleri, kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Bu 14 yabancı oyuncudan en az 2'sinin 2003 veya sonrası doğumlu olması zorunluluğu getirildi.

Süper Lig'in iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, genç yabancı oyuncu şartı ve kontenjan kısıtlamalarının kulüplerin planlamalarını zorlaştıracağı gerekçesiyle TFF'ye itirazda bulunmuştu. Ancak federasyon, yaptığı değerlendirme sonucunda itirazların uygun bulunmadığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada;

"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir"

ifadeleri kullanıldı.