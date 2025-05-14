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ZTK finalinde prim savaşları! Kupayı kazanan oyuncular ceplerini dolduracak

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon, Trabzonspor - Galatasaray derbisinin ardından belli olacak. İki takımın yönetimi de zorlu randevu için oyuncuları için primlerini belirledi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:48
ZTK finalinde prim savaşları! Kupayı kazanan oyuncular ceplerini dolduracak

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Ziraat Türkiye Kupası'nın 63. finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, kupayı müzesine götürmek istiyor. Dev randevu için yönetimler de ellerini ceplerine attı ve ödüllerini en üst seviyeye çıkardı.

Yunus Akgün ve Arif Boşluk (AA)Yunus Akgün ve Arif Boşluk (AA)

2020'DEN SONRA İLK KEZ

Kötü giden sezonu kupa şampiyonluğu ile tamamlayan Trabzonspor, bir yandan da Avrupa bileti kapmak amacında. Geçen sezon finalde kaybettiği organizasyonda bu kez başarılı olmak isteyen Fırtına, 2020'den sonra ilk kez bu sevinci yaşamak istiyor.

Batista Mendy (İHA)Batista Mendy (İHA)

EN YÜKSEK PRİM BELİRLENDİ

Futbolcuların karşılaşmadaki motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yönetim harekete geçti. Başkan Ertuğrul Doğan, oyuncularına sezonun en yüksek primini vereceklerini açıkladı.

Pedro Malheiro (İHA)Pedro Malheiro (İHA)

HEDEF ÇİFTE KUPA

Ziraat Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 18 kez kazanan Galatasaray, bu akşam oynanacak finalde Trabzonspor'u mağlup ederek 19. kez şampiyon olmayı ve 5 sezonluk kupa hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda Süper Lig'de de şampiyonluğa çok yakın olan sarı-kırmızılı ekip, sezonu çifte kupayla kapatarak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.

Galatasaray ligde oynanan maçta Trabzonspor'u 2-0 yendi (AA)Galatasaray ligde oynanan maçta Trabzonspor'u 2-0 yendi (AA)

10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Galatasaray yönetimi, çifte kupa hedefi doğrultusunda futbolcuları daha da motive etmek için prim sisteminde güncellemeye gitti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, daha önce açıklanan 7 milyon dolarlık prim paketi, çifte zafer ihtimali doğrultusunda 10 milyon dolara yükseltildi.

Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, hem lig hem de Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde bu büyük ödülü takıma dağıtacağı bildirildi.

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