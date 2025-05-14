ZTK finalinde prim savaşları! Kupayı kazanan oyuncular ceplerini dolduracak

Pedro Malheiro (İHA)

HEDEF ÇİFTE KUPA

Ziraat Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 18 kez kazanan Galatasaray, bu akşam oynanacak finalde Trabzonspor'u mağlup ederek 19. kez şampiyon olmayı ve 5 sezonluk kupa hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda Süper Lig'de de şampiyonluğa çok yakın olan sarı-kırmızılı ekip, sezonu çifte kupayla kapatarak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.