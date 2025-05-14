ZTK finalinde prim savaşları! Kupayı kazanan oyuncular ceplerini dolduracak

Ziraat Türkiye Kupası'nın 63. finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, kupayı müzesine götürmek istiyor. Dev randevu için yönetimler de ellerini ceplerine attı ve ödüllerini en üst seviyeye çıkardı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 63. finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, kupayı müzesine götürmek istiyor. Dev randevu için yönetimler de ellerini ceplerine attı ve ödüllerini en üst seviyeye çıkardı.
2020'DEN SONRA İLK KEZ
Kötü giden sezonu kupa şampiyonluğu ile tamamlayan Trabzonspor, bir yandan da Avrupa bileti kapmak amacında. Geçen sezon finalde kaybettiği organizasyonda bu kez başarılı olmak isteyen Fırtına, 2020'den sonra ilk kez bu sevinci yaşamak istiyor.
EN YÜKSEK PRİM BELİRLENDİ
Futbolcuların karşılaşmadaki motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yönetim harekete geçti. Başkan Ertuğrul Doğan, oyuncularına sezonun en yüksek primini vereceklerini açıkladı.
HEDEF ÇİFTE KUPA
Ziraat Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 18 kez kazanan Galatasaray, bu akşam oynanacak finalde Trabzonspor'u mağlup ederek 19. kez şampiyon olmayı ve 5 sezonluk kupa hasretini sonlandırmayı hedefliyor.
Aynı zamanda Süper Lig'de de şampiyonluğa çok yakın olan sarı-kırmızılı ekip, sezonu çifte kupayla kapatarak tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.
10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL
Galatasaray yönetimi, çifte kupa hedefi doğrultusunda futbolcuları daha da motive etmek için prim sisteminde güncellemeye gitti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, daha önce açıklanan 7 milyon dolarlık prim paketi, çifte zafer ihtimali doğrultusunda 10 milyon dolara yükseltildi.
Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, hem lig hem de Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde bu büyük ödülü takıma dağıtacağı bildirildi.