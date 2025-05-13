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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır için transfer açıklaması! "Kabul etmiyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası finali öncesi düzenlenen basın toplantısında, kaleci Uğurcan Çakır’la ilgili gelen transfer sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 20:32 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 20:32
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır için transfer açıklaması! Kabul etmiyorum

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Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iki takımın kaptanları Fernando Muslera ve Uğurcan Çakır basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fernando Muslera'ya yöneltilen, "Sözleşmeniz bitmek üzere. Eldivenlerinizi sizden sonra Uğurcan Çakır gibi bir isme devretmek ister misiniz?" sorusunun ardından araya giren Fatih Tekke, net bir açıklamada bulundu.

Tekke, "Uğurcan Çakır'ın kendi eldivenleri fazlasıyla kıymetli. Bu tür bir karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. Uğurcan adına ben yanıt vermiş olayım." diyerek soruya tepki gösterdi.

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