Fatih Terim ilk transferini İngiltere’den yapıyor

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Fransız basınındaki haberde yer alan bilgilere göre, Suudi kulübü, 32 yaşındaki Malili orta saha oyuncusuna yıllık 4 milyon dolarlık bir maaş teklifi sundu. Ancak Doucoure'nin beklentisinin bu rakamın biraz üzerinde olduğu belirtildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın sağlanması için temasların devam ettiği ifade edildi.

Abdoulaye Doucoure (AFP) Doucoure'nin Everton ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve İngiliz ekibiyle şu ana kadar yeni kontrat imzalanmadı. Bu durum, Al Shabab'ın oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katabilmesi açısından büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor.