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Trabzonspor ile Galatasaray 4. kez finalde karşı karşıya

Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep’te oynanacak Türkiye Kupası Finali ile birlikte, bu organizasyonda 20. kez karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, daha önce 3 kez finalde karşılaştı. Bu mücadeleyle birlikte 4. defa kozlarını paylaşacak.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 17:22 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 17:23
Trabzonspor ile Galatasaray 4. kez finalde karşı karşıya

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Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Gaziantep'te oynayacakları final maçıyla kupada 20'nci kez birbirlerine rakip olacak. Türkiye Kupası Finali'nde 14 Mayıs Çarşamba günü yeniden karşı karşıya gelecek olan iki ezeli rakip daha önce 19 kez birbirine rakip oldu. Bu maçlarda Galatasaray'ın 10, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunurken 3 maç da berabere sonuçlandı. İki takım daha önce 1976, 1985 ve 1995 yıllarında üç kez finalde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 1976 ve 1985 yılında galip gelerek Kupa'ya uzanan takım Galatasaray olurken, 1995 yılında Kupa'yı kazanan takım ise Trabzonspor'du.

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.45'te başlayacak. Kupa finali mücadelesinde hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Avrupa biletini alabilmek için hedefini Kupa olarak belirleyen Trabzonspor, kupada mutlak kazanmak istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj sağlayan sarı-kırmızılı ekip ise Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

KUPA REKABETİNDE 49 YIL

İki takım ilk olarak 12 Mayıs 1976 yılında Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Trabzonspor bu karşılaşmayı 1-0 kazanırken, 26 Mayıs 1976'daki rövanş maçını ise Galatasaray aynı skorla 1-0 kazandı. Atılan penaltılar sonucu 5-4'lük skorla Kupa'ya uzanan takım ise sarı-kırmızılı ekip olmuştu.

23 Mart 1983 (1982-83 sezonu) iki takım 6'ncı kademe maçında iki maç oynadı. İlk maçı Trabzonspor 2-1 kazanırken, ikinci maç ise 6 Nisan 1983 tarihinde 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İki takım 10 Nisan 1985 yılında (1984-85 sezonu) ikinci kez finalde karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan ilk maçı Galatasaray 2-1 kazanırken, 17 Nisan 1985 tarihinde oynanan ikinci maç 0-0 sona erdiği için Kupa'ya uzanan ekip yine sarı-kırmızılılar oldu.

5 Mart 1986 yılında (1985-86 sezonu) 6'ncı kademe maçında Galatasaray 2-1 kazanarak turu geçen taraf olmuştu.

İki ezeli rakip 13 Mart 1991 (1990-91 sezonu) yılında yarı final maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatmalarında Galatasaray bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale çıkan taraf olmuştu.

İki takım 26 Şubat 1992 (1991-92 sezonu) yılında çeyrek final maçında yeniden karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor attığı iki golle maçı 2-1 kazanarak yarı finale çıkan takım oldu.

10 Şubat 1993 yılında (1992-93 sezonu) Türkiye Kupası yarı finali birinci maçında ilk maçı Galatasaray 3-0, ikinci maçı da 17 Mart'ta Trabzonspor 3-1 kazandı. Bu sonuçlarla finale çıkan takım sarı-kırmızılılar oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray 5 Nisan 1995 yılında (1994-95) üçüncü kez finalde karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor deplasmanda 3-2, 12 Nisan tarihinde de kendi sahasında 1-0 kazanarak kupayı kazanan takım oldu.

İki takım 25 Şubat 1998 (1997-98 sezonu) yılında yarı finalde karşı karşıya geldi. 11 Mart 1998'de Trabzon'da oynanan ilk maç 0-0 sona ererken, İstanbul'daki rövanş maçını Galatasaray 4-2 kazanarak finale çıkan taraf oldu.

2 Şubat 2000 yılında (1999-2000 sezonu) tek maç üzerinden oynanan final müsabakasında Trabzon'da 2-1 kazanan Galatasaray yarı finale adını yazdıran taraf oldu.

İki rakip, 31 Ocak 2001 tarihinde (2000-2001 sezonu) yine çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Yine tek maç üzerinden ve Trabzon'da oynanan karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Galatasaray finale çıkan takım oldu.

20 Nisan 2005 yılında (2004-2005 sezonu) yarı final maçında oynanan maç normal süresinde 1-1 sona erdi. Penaltılarda 4-2 galip gelen Galatasaray finale çıkan takım oldu.

23 Aralık 2009 tarihinde (2009-2010) grup usulü oynanan maçlarda iki takım B Grubunda yer alırken oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

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