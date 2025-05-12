Fenerbahçe’nin yıldızından ayrılık kararı! Jose Mourinho kalırsa gidecek

Fenerbahçe 'de Jose Mourinho 'nun takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Yüksek, sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor. Genç futbolcunun, yakın çevresine yaptığı açıklamalarda "Mourinho olduğu sürece Fenerbahçe'de oynamam zor. O yüzden yaz aylarında ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İsmail Yüksek (AA)

LYON GEÇTİĞİMİZ SEZON DA İSTEMİŞTİ

İsmail Yüksek'e daha önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon talip olmuştu. Fransız kulübü, geçtiğimiz sezon resmi teklif yapmasına rağmen Fenerbahçe yönetimi bu teklifi reddetmişti. Oyuncunun bu yaz bir kez daha Avrupa'nın radarına girmesi bekleniyor.