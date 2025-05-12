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Fenerbahçe'nin yıldızından ayrılık kararı! Jose Mourinho kalırsa gidecek

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a bir şampiyonluk daha kaybetmenin eşiğine gelen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sezon başında takımın başına gelen Jose Mourinho ile çalışmak istemeyen yıldız isim ayrılık kararı verdi.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 16:35
Fenerbahçe’nin yıldızından ayrılık kararı! Jose Mourinho kalırsa gidecek

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Yüksek, sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor. Genç futbolcunun, yakın çevresine yaptığı açıklamalarda "Mourinho olduğu sürece Fenerbahçe'de oynamam zor. O yüzden yaz aylarında ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İsmail Yüksek (AA)İsmail Yüksek (AA)

LYON GEÇTİĞİMİZ SEZON DA İSTEMİŞTİ

İsmail Yüksek'e daha önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon talip olmuştu. Fransız kulübü, geçtiğimiz sezon resmi teklif yapmasına rağmen Fenerbahçe yönetimi bu teklifi reddetmişti. Oyuncunun bu yaz bir kez daha Avrupa'nın radarına girmesi bekleniyor.

İsmail Yüksek (İHA)İsmail Yüksek (İHA)

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta toplam 1628 dakika süre alan İsmail, 2 asistlik katkı sağladı. Özellikle orta sahadaki defansif rolüyle dikkat çeken futbolcu, Mourinho döneminde ise büyük ölçüde yedek kulübesine mahkûm kaldı.