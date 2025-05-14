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Fenerbahçe'nin gündemindeki Jonathan David Lille'den ayrılıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin listesinde bulunan Jonathan David, forma giydiği Lille'den sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 18:33 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 18:33
Fenerbahçe’nin gündemindeki Jonathan David Lille’den ayrılıyor

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Jonathan David, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 25 yaşındaki Kanadalı golcünün kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

2020 yılından bu yana Lille forması giyen David, kulüp kariyerinde 231 maça çıkıp 109 gol ve 30 asist üreterek dikkat çeken bir performans sergiledi.

David'in adı, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte İtalya'dan Napoli ve Türkiye'den Fenerbahçe ile anılıyor. Serbest oyuncu statüsüne geçecek olan David'in kariyerine hangi kulüpte devam edeceği merakla bekleniyor.

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