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Trabzonspor final hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Galatasaray ile Gaziantep Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 18:58 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 18:58
Trabzonspor final hazırlıklarını sürdürüyor

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Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dinamik ısınma ile çalışmaya başladı. Isınma bölümünün ardından pas çalışması yapan takım, idmanı dar alanda oyun ve taktik çalışmayla tamamladı.

Zorlu final öncesi morallerin yüksek olduğu gözlenen Trabzonspor'da, teknik heyet karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmak adına tüm detayları gözden geçiriyor.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından maçın oynanacağı Gaziantep'e hareket edecek.

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