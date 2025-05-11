Karşılaşmada Al Shabab'a galibiyeti getiren goller, 26. dakikada Mohammed Al-Thani ile 33. ve 65. dakikalarda Hamdallah'tan geldi. Konuk ekip Al Ahli'nin tek sayısını ise 36. dakikada Gabri Veiga kaydetti.

Al Shabab'ta iki golün sahibi Hamdallah, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ancak takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

Bu galibiyetle Al Shabab puanını 54'e çıkararak 6. sıraya yükseldi. Al Ahli ise 61 puanda kaldı ve 4. sıradaki yerini korudu. Al Ahli'nin 5 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Al Shabab, bir sonraki hafta Al Riyadh deplasmanına çıkacak. Al Ahli, evinde Al Kholood ile karşılaşacak.