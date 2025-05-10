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Portekiz'de Demir Ege Tıknaz şov! Nacional - Rio Ave: 3-3 | MAÇ SONUCU

Sezon başında Beşiktaş’tan Portekiz ekibi Rio Ave’ye kiralanan genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, Portekiz Premier Ligi’nde dikkat çeken bir performansa daha imza attı. 20 yaşındaki oyuncu, Nacional ile deplasmanda oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmada 2 gol attı.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 20:13 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 20:13
Portekiz’de Demir Ege Tıknaz şov! Nacional - Rio Ave: 3-3 | MAÇ SONUCU

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Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Estadio da Madeira Stadyumu'nda oynanan maçta, Rio Ave ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Bu skorun mimarlarından biri olan Demir Ege Tıknaz, 3. ve 43. dakikalarda attığı gollerle takımını öne taşıdı. Genç futbolcu, ikinci yarının başında oyundan alındı.

Rio Ave, ilk yarıda bulduğu üç gole rağmen skoru koruyamayarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte 37 puana ulaşan Rio Ave, Portekiz Premier Ligi'nde 10. sırada yer aldı.

Demir Ege Tıknaz, bu sezon Rio Ave formasıyla 32 resmi maçta görev aldı. Genç orta saha bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asist yaparak kariyerinde önemli bir gelişim kaydetti.

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