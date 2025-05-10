Gençlerbirliği Süper Lig'e geri döndü. Kırmızı siyahlı başkent temsilcisi, Yeni Malatyaspor'u 5-0 ile geçerek sezonu ikinci sırada tamamladı.
Alkaralar'a zaferi getiren golleri 2 ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 50'de Sinan Osmanoğlu, 63'te Gaucho ve 88'de Gökhan Altıparmak kaydetti.
Kocaelispor'un ardından ikinci sırada Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonun ardından geri döndü.
Maçın sonunda hem karşılaşmanın oynandığı Malatya'da hem de Ankara'da büyük sevinç yaşandı.
Süper Lig'e yükselenler
Kocaelispor
Gençlerbirliği
Play-Off Finalisti
Fatih Karagümrük
Play-Off Eşleşmeleri
İstanbulspor - Boluspor
Bandırmaspor - Erzurumspor