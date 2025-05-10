Beşiktaş’ta başkanlık seçimi yapılacak!

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı 11 Mayıs Pazar günü yapılacak.Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak.Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet SarımermerAykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak SağlamLevent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin YıldırımEralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman