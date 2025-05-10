Kerem Potter yine sahnede! Benfica - Sporting CP: 1-1 | MAÇ SONUCU

Maçın 4. dakikasında Sporting CP, Francisco Trincão'nun golüyle öne geçti. Benfica ise 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru eşitledi .

Bu sonuçla birlikte, ligin son haftasına girilirken Sporting CP liderliğini sürdürdü. Son maçlarda alınacak sonuçlar, şampiyonun belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

Milli futbolcularımızdan Kerem 84 dakika sahada kalırken Orkun Kökçü mücadelenin tamamında forma giydi.

Ligin son haftasında Benfica, deplasmanda Braga ile karşılaşacakken, Sporting CP evinde Estoril'i ağırlayacak. Her iki takım da şampiyonluk için galibiyet arayacak.