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Okan Buruk'tan zafer ve şampiyonluk açıklaması! "Kupa finali için örnek olacak"

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon üçüncü, gelecek sene ise dördüncü şampiyonluğu yaşamak istediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 22:00 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 22:11
Okan Buruk’tan zafer ve şampiyonluk açıklaması! Kupa finali için örnek olacak

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un sözleri;

"Özellikle rakibimizden de bahsetmemiz gerekiyor. İlk yarı çok disiplinli oynadılar. İlk yarıda rakip kaleye attığımız şutlar ilk 10 dakikaydı. Son 10 dakikada ise kötü oynadık. Özellikle uzun top dönüşlerinde verdiğimiz toplar oldu. Türkiye Kupası finali için örnek olacak. Duran topları çok etkili kullandık. Doğru yerlere de gittik ve devamında da Morata ile forvet hattını ikiledik. Hem bağlantı oyuncusu hem de şutör olarak kullanmak istedik ve golü bulduk. Onlar da savunma anlamında önemli işler çıkardılar."

Ocak-Şubat aylarında çok sıkıntılar yaşadık. Bizim camiamızda 6 puan öndeyken bile bir umutsuzluk vardı. Kupadaki Fenerbahçe maçından sonra bu tersine döndü. Galatasaray takımı mayıs ayı yaklaştığında daha motive olur. Taraftarımızla birlikte mayıs motivasyonunu yakaladık. Önce Türkiye Kupası'na odaklanacağız. Devamında ligde şampiyonluğu düşüneceğiz. Teknik adam olarak bunu başarmak istiyorum. Bu sene üçüncüsü seneye inşallah dördüncüsü olur."

Jose Mourinho'nun "Ligin sonucu başlamadan belliydi' sözlerine de yanıt veren deneyimli çalıştırıcı; "Genel olarak girmek istemiyorum buna çok, gerçekten şu an kime sorarsanız sorun Türkiye'nin en başarılı takımı ve oyun olarak da kadro olarak da Galatasaray diyecektir. Biz de zorlu zamanlar geçirdik, iyi oynamadığımız dönemler oldu. Rakibimize puan olarak üstünlük kurduk. Rakibimize karşı rahat maçlar kazandık. Sahada da net bir üstünlük kurduk. Genel olarak ligde de çok büyük üstünlük kurduk. Puan durumundan açık şekilde belli." ifadelerini kullandı.

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