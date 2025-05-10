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Fernando Muslera'dan transfer ve sözleşme açıklaması!

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray’da, takımın simge isimlerinden Fernando Muslera maçın ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci, hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de Galatasaray’daki 14 yıllık kariyerine ve geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 22:34 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 22:34
Fernando Muslera’dan transfer ve sözleşme açıklaması!

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Mücadelenin ardından konuşan tecrübeli file bekçisi, galibiyetin önemine vurgu yaparak; "Doğrusu çok mutluyuz. Bütün çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Zorlu bir deplasman maçı olacağını biliyorduk ama iyi hazırlanmıştık. Birkaç gün sonra yine bu rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı ekstra hazırlanıyorlar, bunu da biliyoruz. Çalışmalarımızla güçleniyoruz ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attık." dedi.

14 yıldır Galatasaray forması giyen Muslera, duygusal anlar yaşadığı kariyerine dair şu ifadeleri kullandı: İyi anlarım, kötü anlarım olabilir ama ben hep yüzde yüzümü vereceğim diye söz vermiştim. 14 senede bana çok şey kattı bu kulüp. Çok büyük mutluluklar yaşadım. 3 kere üst üste şampiyon olacağız ve bu Türkiye tarihinde çok az başarılmış bir şey. Tarihe yazılmak bu şekilde mutluluk verici. Bunun parçası olmak gururdur. Yüzde yüzümü vermek istiyorum. Başarısız olduğum anlar için özür dilerim. Başarıların parçası olduğum için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Muslera, geçmişte yaptığı bir açıklamayı hatırlatarak; "Arşive bakarsanız, "Ben buraya kupa kazanmaya geldim" demiştim. 14 yılda ciddi sayıda kupalar kazandım. Türkiye'nin en büyük kulübünde olduğum ve bu kupaları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. İnanılmaz hatıralarım var. Son güne kadar da yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim." diye konuştu.

Muslera, "Önümüzdeki sezon kalacak mı, gidecek mi? Bunun kararını verdi mi?" sorusunun ardından, "Hayır, henüz konuşmadık. Şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma gibi bir düşüncemiz yok." yanıtını verdi.

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