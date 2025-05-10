PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi

Galatasaray, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bayer Leverkusen’in orta saha oyuncusu Granit Xhaka’nın babasını İstanbul’a getirip şehri gezdirdi. Stadı ve tesisleri de gezen Ragıp Xhaka transfer için ikna edilmeye çalışıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:24 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:24
Galatasaray’da Granit Xhaka gelişmesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırrmızılı yönetimin oyuncunun babası Ragıp Xhaka'yı kısa süre önce İstanbul'a getirdiği öğrenildi.

STADI VE TESİSLERİ GEZDİ

Yönetim, İsviçreli orta sahanın babasına şehri gezdirip bir İstanbul turu yaptırdı. Stadı ve Kemerburgaz Tesisleri'ni de gezen Ragıp Xhaka'nın transfer için ikna edilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

32 yaşındaki İsviçreli oyuncunn bu sezon sonunda Leverkusen'den ayrılması bekleniyor. Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan takımlarının da takip ettiği deneyimli futbolcunun henüz kararını vermediği ifade ediliyor.

De Bruyne’de Napoli tehlikesiDe Bruyne’de Napoli tehlikesi
De Bruyne'de Napoli tehlikesi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Nobel’e aday gösterilecek hamle: Terörsüz Türkiye! | Başkan Erdoğan ve Bahçeli ilmek ilmek ördü... PKK bitiyor!
MİT’ten siber çete operasyonu: Sahte baz istasyonu kullanıp kurumsal kimliğe büründüler! Suçüstü yakalandılar
Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu
İBB soruşturmasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar
CANLI TAKİP | Güney Asya’da sıcak saatler! Hindistan füzelerle vurdu! Pakistan misilleme başlattı | Bünyanün Mersus harekatının şifresi
Matia Ahmet Minguzzi’nin ailesini yine tehdit ettiler! Bu kez saldırganın kız arkadaşı sahneye çıktı: Manitamın elini öptüreceğim
Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!
Meteoroloji’den 23 ile sarı kodlu uyarı: Kapıyı pencereyi kapatın! Gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar, fırtına...
Spor yazarları Başakşehir-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Google ambargosu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda tartışıldı! Komisyon üyeleri sordu Google’da cevap yok!
MEMURA-EMEKLİYE FARKLI ZAM | Temmuz artışının detayları belli oldu! Artış %16.71 bekleniyor
Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti
LGS kazandıran taktikler TAKVİM’de! Öğrenciler ve veliler dikkat: Uzmanı önemli notları tek tek açıkladı
Bakan Fidan’dan suikast girişimi itirafı: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
ABD’de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk hakkında mahkemeden flaş karar
Gündem Terörsüz Türkiye! MHP lideri Bahçeli’den Ahmet Türk’e tebrik telefonu
Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu! İlk mesaj Gazze
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntülerinin yer aldığı cihazı söken İBB personeli tutuklandı
Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı
Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!