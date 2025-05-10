Galatasaray’da Granit Xhaka gelişmesi

Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Sarı-Kırrmızılı yönetimin oyuncunun babası Ragıp Xhaka'yı kısa süre önce İstanbul'a getirdiği öğrenildi.



STADI VE TESİSLERİ GEZDİ



Yönetim, İsviçreli orta sahanın babasına şehri gezdirip bir İstanbul turu yaptırdı. Stadı ve Kemerburgaz Tesisleri'ni de gezen Ragıp Xhaka'nın transfer için ikna edilmeye çalışıldığı belirtiliyor.



HENÜZ KARARINI VERMEDİ



32 yaşındaki İsviçreli oyuncunn bu sezon sonunda Leverkusen'den ayrılması bekleniyor. Galatasaray'ın dışında Suudi Arabistan takımlarının da takip ettiği deneyimli futbolcunun henüz kararını vermediği ifade ediliyor.