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Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi!

Beşiktaş’ın başkanlık seçiminin tarihi ve saati taraftarların gündeminde yer alıyor. Olağan seçimli genel kurul öncesi, adaylar Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy yönetim kurulu listelerini kamuoyuyla paylaştı. Peki Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman ve saat kaçta başlıyor? İşte adayların yönetim kurulu listesi!

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:58 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 11:58
Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu listesi!

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Siyah-beyazlı camiada taraftarlar gözlerini seçim tarihine çevirdi. Beşiktaş'ın yeni başkanının belirleneceği kritik seçim süreciyle ilgili detaylar merakla araştırılıyor. Peki 2025 Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman ve saat kaçta başlıyor? İşte Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık yarışı için geri sayım başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak genel kurulla birlikte yeni başkan belli olacak. İşte seçimle ilgili tüm detaylar:

📍 Genel Kurul Yeri: Ataköy Atletizm Salonu

🕙 Başlangıç Saati: 10.00

👥 Oy Kullanma Hakkı Olan Üye Sayısı: 27.588
(31 Aralık 2024 mesai bitimine kadar aidat ödemesini yapan üyeler)

Başkan Adayları ve Yönetim Kurulu Listeleri:

🔴Serdal Adalı'nın Listesi

Asıl Üyeler:

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

A. Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer

Yedek Üyeler:

Aykan Aydın

Aykut Torunoğulları

Turgut Koç

Esra Sayın

İbrahim Şafak Sağlam

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

🔴Gürkan Aksoy'un Listesi

Asıl Üyeler:

Levent Önkol

Işık Dumrul

Tolga Bal

İsmail Tatlılık

Feridun Özgiden

Ali Kızıltaş

Cem Şendur

Safiye Taylan

Bülent Erunsal

Çetin Yıldırım

Yedek Üyeler:

Eralp Elmasdiken

Çağıl Geylan

Nihan Tüfekçioğlu

Nurettin Yılgın

Selçuk Akman