Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu listesi!

Siyah-beyazlı camiada taraftarlar gözlerini seçim tarihine çevirdi. Beşiktaş'ın yeni başkanının belirleneceği kritik seçim süreciyle ilgili detaylar merakla araştırılıyor. Peki 2025 Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman ve saat kaçta başlıyor? İşte Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi!