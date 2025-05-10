Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu listesi!

Siyah-beyazlı camiada taraftarlar gözlerini seçim tarihine çevirdi. Beşiktaş'ın yeni başkanının belirleneceği kritik seçim süreciyle ilgili detaylar merakla araştırılıyor. Peki 2025 Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman ve saat kaçta başlıyor? İşte Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listesi!
(Kaynak: AA)
Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık yarışı için geri sayım başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak genel kurulla birlikte yeni başkan belli olacak. İşte seçimle ilgili tüm detaylar:
📍 Genel Kurul Yeri: Ataköy Atletizm Salonu
🕙 Başlangıç Saati: 10.00
👥 Oy Kullanma Hakkı Olan Üye Sayısı: 27.588
(31 Aralık 2024 mesai bitimine kadar aidat ödemesini yapan üyeler)
Başkan Adayları ve Yönetim Kurulu Listeleri:
🔴Serdal Adalı'nın Listesi
↪Asıl Üyeler:
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
A. Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer
↪Yedek Üyeler:
Aykan Aydın
Aykut Torunoğulları
Turgut Koç
Esra Sayın
İbrahim Şafak Sağlam