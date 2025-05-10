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Arda Turan'dan Shakhtar Donetsk açıklaması! "Verdiğimiz sözü tutuyoruz"

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Eyüpspor, Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi. Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de son günlerde adının anıldığı Shakhtar Donetsk iddialarına yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 19:18 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 19:18
Arda Turan’dan Shakhtar Donetsk açıklaması! Verdiğimiz sözü tutuyoruz

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 3-0 kaybettikleri mücadelenin ardından hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirerek şunları söyledi;

'Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor'un başındayım, Eyüpspor'un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz.

Sezon bittiğinde her şeyi oturup konuşacağız. Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor'da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz.'

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