Arda Turan'dan Shakhtar Donetsk açıklaması! "Verdiğimiz sözü tutuyoruz"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 3-0 kaybettikleri mücadelenin ardından hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirerek şunları söyledi;

'Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor'un başındayım, Eyüpspor'un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz.

Sezon bittiğinde her şeyi oturup konuşacağız. Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor'da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz.'