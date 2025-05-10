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Beşiktaş'tan Bajo için ilk temas!

Beşiktaş, Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo'nun kulübü Dunajska Streda'ya oyuncunun şartlarını sordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:51 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 10:51
Beşiktaş’tan Bajo için ilk temas!

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Gelecek sezon için yapılacak transferlerin potansiyelli ve yükselen yıldız adaylarından olmasına dikkat edecek olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Siyah beyazlıların, Slovak ekibi Dunajska Streda'da forma giyen Mahmudu Bajo'yu bir süredir takip ettiği ortaya çıkmıştı. Gambiyalı ön libero için harekete geçildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesiyle birlikte göreve başlayan Scouting Direktörü Eduard Graf, Dunajska Streda kulübünün yetkilileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

ŞARTLARI SORULDU

Piyasa değeri 1 milyon avro olan 1,85 boyundaki 20 yaşındaki oyuncunun şartlarının sorulduğu öğrenildi.

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