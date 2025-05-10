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Arda Turan Shakhtar ile imzalamaya yakın!

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'la adım atan Arda Turan'ın, Shakhtar Donetsk ile büyük oranda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:20 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:20
Arda Turan Shakhtar ile imzalamaya yakın!

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Süper Lig ekibi Eyüpspor'da bu sezon ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Turan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SHAKHTAR İLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Arda Turan, önümüzdeki sezondan itibaren Shakhtar Donetsk'in başına geçmeye hazırlanıyor. Haberde, genç teknik adamın Ukrayna ekibiyle büyük oranda anlaşma sağladığı ve sözleşme imzalamaya yakın olduğu vurgulandı.

STİLİ AVRUPA'YA TAŞIYOR

Haberde, Arda Turan'ın teknik direktörlük anlayışıyla ilgili olarak, "Arda, Eyüpspor'daki görevi biter bitmez Simeone ve Luis Enrique yönetiminde oluşturduğu stili Doğu Avrupa'nın en büyüklerinden birine taşıyacak." ifadelerine yer verildi.

HEDEF: SHAKHTAR'I YENİDEN ZİRVEYE TAŞIMAK

Genç teknik adamın Ukrayna temsilcisiyle büyük hedefler taşıdığına dikkat çekilen haberde şu ifadeler yer aldı: "Büyük meydan okumayla yüzleşmeye hazır: Ukrayna Ligi'ni üçüncü sırada tamamladıktan sonra Konferans Ligi'nde oynamaya aday olan Shakhtar Donetsk'e yeniden büyüklüğünü geri kazandırmak."

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