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Gedson Fernandes yüzde yüz kartal olacak!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in kalan yüzde 50 hakkı için Benfica'ya rest çekti; anlaşma sağlanmazsa sözleşme uzatılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:53 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 12:54
Gedson Fernandes yüzde yüz kartal olacak!

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı,basın toplantısında Gedson Fernandes'in Benfica'daki yüzde 50 hakkını almadan transferine onay vermeyeceklerini söyledi.

Adalı'nın bu açıklamasının ardından gözler, Portekiz ekibi ile çözüme kavuşmayan görüşmelerin ikinci turuna çevrildi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, REST ÇEKTİ

İlk turda yapılan pazarlıklarda siyah-beyazlılar, daha önce haklarının yarısını 6 milyon Euro'ya aldığı 26 yaşındaki futbolcu için yine aynı rakamları masaya getirdi ve Benfica'ya "Bonservisin yüzde 50'si için de anlaşalım. Anlaşamazsak bizim Gedson'la kontratımız devam ediyor. 3 yıl daha uzatır, oynatmaya devam ederiz" resti çekildi.

BENFICA KARAR VERMEK İÇİN ACELE ETMİYOR

Tecrübeli orta saha ile 2027'de bitecek sözleşmesini yenilemek için prensip anlaşmasına varılması, Beşiktaş'ın elindeki en büyük koz olarak duruyor. Portekiz ekibi ise karar vermek için acele etmiyor.

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