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Potadaki derbide zafer Kartal'ın! Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko: 72-62 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş Fibabanka, evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko’yu 72-62 mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla sezonun 23. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko ligde 3. kez mağlup oldu.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 20:19 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 20:19
Potadaki derbide zafer Kartal’ın! Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko: 72-62 | MAÇ SONUCU

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Dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Beşiktaş, maça etkili başladı. İlk 3 dakikada 7-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, 9-0'a kadar farkı açtı. Fenerbahçe Beko'nun hücumda ritim bulmakta zorlandığı ilk çeyreği Beşiktaş 17-7 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle oyuna tutunan Fenerbahçe, 14. dakikada farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 22-18. Beşiktaş'ın skor üretmekte zorlandığı bu bölümde, sarı-lacivertliler soyunma odasına 33-32 önde gitmeyi başardı.

İkinci yarıya yine 7-0'lık seri ile başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin top kayıplarından faydalanarak 24. dakikada 43-38 öne geçti. Üçüncü periyodun sonunda Mathews'un basketiyle öne geçen Beşiktaş, final periyoduna 55-53 üstün girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Mathews ve Allman'ın etkili oyunu öne çıktı. Siyah-beyazlılar, bitime 2 dakika kala skoru 68-60 yaparak önemli bir avantaj yakaladı. Kalan sürede de skoru iyi yöneten Beşiktaş, dev derbiyi 72-62 kazanarak büyük sevinç yaşadı.

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