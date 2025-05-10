Dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Beşiktaş, maça etkili başladı. İlk 3 dakikada 7-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, 9-0'a kadar farkı açtı. Fenerbahçe Beko'nun hücumda ritim bulmakta zorlandığı ilk çeyreği Beşiktaş 17-7 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle oyuna tutunan Fenerbahçe, 14. dakikada farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 22-18. Beşiktaş'ın skor üretmekte zorlandığı bu bölümde, sarı-lacivertliler soyunma odasına 33-32 önde gitmeyi başardı.

İkinci yarıya yine 7-0'lık seri ile başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin top kayıplarından faydalanarak 24. dakikada 43-38 öne geçti. Üçüncü periyodun sonunda Mathews'un basketiyle öne geçen Beşiktaş, final periyoduna 55-53 üstün girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Mathews ve Allman'ın etkili oyunu öne çıktı. Siyah-beyazlılar, bitime 2 dakika kala skoru 68-60 yaparak önemli bir avantaj yakaladı. Kalan sürede de skoru iyi yöneten Beşiktaş, dev derbiyi 72-62 kazanarak büyük sevinç yaşadı.