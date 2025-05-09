Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kafilesi açıklandı

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kadroda, sakatlığı bulunan Elias Jelert yer almadı. Hafta boyunca durumu belirsizliğini koruyan Eren Elmalı ise kamp kadrosuna dahil edildi. Milli sol bekin maçta forma giyip giymeyeceğine maç saatinde karar verilecek.
Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanındaki kamp kadrosu şu şekilde:
-
Fernando Muslera
-
Ismail Jakobs
-
Eyüp Aydın
-
Davinson Sánchez
-
Roland Sallai
-
Kerem Demirbay
-
Dries Mertens
-
Yunus Akgün
-
Eren Elmalı
-
Berkan Kutlu
-
Günay Güvenç
-
Gabriel Sara
-
Ahmed Kutucu
-
Kaan Ayhan
-
Carlos Cuesta
-
Przemysław Frankowski
-
Yusuf Demir
-
Gökdeniz Gürpüz
-
Lucas Torreira
-
Abdülkerim Bardakcı
-
Victor Osimhen
-
Jankat Yılmaz
-
Barış Alper Yılmaz
-
Berat Luş
-
Enes Emre Büyük
-
Álvaro Morata
-
Efe Akman
-
Metehan Baltacı
-
Arda Ünay
-
Mario Lemina