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Milan Skriniar Fenerbahçe'de kalacak mı? Transfer açıklaması yaptı

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, 4-1 kazandıkları Başakşehir karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, transferine ilişkin konuştu.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 22:22 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 22:22
Milan Skriniar Fenerbahçe’de kalacak mı? Transfer açıklaması yaptı

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Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, RAMS Başakşehir'i 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadelede 1 gol atan Skriniar, "Gol pozisyonuyla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Kalan maçlarda bu şekilde devam etmeliyiz. Ligi kapatabileceğimiz en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Skriniar, kiralık olarak geldiği Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Şu an transferle ilgili konuşmak zor. Daha 3 maçımız var. Bu 3 maçı bitirdikten sonra her şeyi değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben Fenerbahçe'de herkes tarafından destek gördüm. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Şu an 3 maça odaklıyız." cevabını verdi.

Milan Skriniar, "Bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat oldu. Mert Hakan, bu galibiyet senin için." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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