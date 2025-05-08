Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek’e ilk transfer teklifi!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun 19 yaşında şans vererek A takıma kazandırdığı Yusuf Akçiçek , özellikle savunmadaki sağlam duruşu ve olgun futboluyla taraftarın ve teknik heyetin takdirini topladı.

Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek (Takvim Foto Arşiv)

MARSİLYA'DAN RESMİ TEKLİF GELDİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için 20 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Marsilya adına İstanbul'a gelen bir kulüp yöneticisi, Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile birebir görüşme gerçekleştirdi.