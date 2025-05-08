Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek’e ilk transfer teklifi!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun 19 yaşında şans vererek A takıma kazandırdığı Yusuf Akçiçek, özellikle savunmadaki sağlam duruşu ve olgun futboluyla taraftarın ve teknik heyetin takdirini topladı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun 19 yaşında şans vererek A takıma kazandırdığı Yusuf Akçiçek, özellikle savunmadaki sağlam duruşu ve olgun futboluyla taraftarın ve teknik heyetin takdirini topladı.
AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRDİ
Süre aldığı maçlarda gösterdiği başarılı performans sayesinde Avrupa devlerinin ilgisini çeken Yusuf Akçiçek için ilk resmi adım Fransa'dan geldi.
MARSİLYA'DAN RESMİ TEKLİF GELDİ
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için 20 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Marsilya adına İstanbul'a gelen bir kulüp yöneticisi, Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile birebir görüşme gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE'NİN YANITI: 30 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli yönetim, Yusuf Akçiçek için belirlenen bonservis bedelinin 30 milyon Euro olduğunu ifade ederek teklifin yetersiz bulunduğunu iletti. Transfer görüşmeleri sürerken, genç futbolcunun kararı tamamen kulübe bıraktığı öğrenildi.