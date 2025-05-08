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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'e ilk transfer teklifi!

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki genç stoperi Yusuf Akçiçek, Jose Mourinho’nun gözüne girerek ilk 11’de forma şansı bulmuştu. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Akçiçek’e Avrupa’dan ilk resmi teklif geldi.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 18:37 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 18:37
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek’e ilk transfer teklifi!

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun 19 yaşında şans vererek A takıma kazandırdığı Yusuf Akçiçek, özellikle savunmadaki sağlam duruşu ve olgun futboluyla taraftarın ve teknik heyetin takdirini topladı.

Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek (Takvim Foto Arşiv)Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek (Takvim Foto Arşiv)

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRDİ
Süre aldığı maçlarda gösterdiği başarılı performans sayesinde Avrupa devlerinin ilgisini çeken Yusuf Akçiçek için ilk resmi adım Fransa'dan geldi.

Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek (Takvim Foto Arşiv)Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek (Takvim Foto Arşiv)

MARSİLYA'DAN RESMİ TEKLİF GELDİ
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için 20 milyon Euro'luk resmi teklif sundu. Marsilya adına İstanbul'a gelen bir kulüp yöneticisi, Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile birebir görüşme gerçekleştirdi.

Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek (Takvim Foto Arşiv)Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'NİN YANITI: 30 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli yönetim, Yusuf Akçiçek için belirlenen bonservis bedelinin 30 milyon Euro olduğunu ifade ederek teklifin yetersiz bulunduğunu iletti. Transfer görüşmeleri sürerken, genç futbolcunun kararı tamamen kulübe bıraktığı öğrenildi.

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