Mikel Arteta istemedi Fenerbahçe kapacak! Orta sahaya general transferi

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Fenerbahçe'nin radarında Arsenal'in deneyimli ön liberosu Thomas Partey bulunuyor. Ganalı futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olması, transferi daha da mümkün hale getiriyor.
İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Fenerbahçe'nin radarında Arsenal'in deneyimli ön liberosu Thomas Partey bulunuyor. Ganalı futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olması, transferi daha da mümkün hale getiriyor.
FENERBAHÇE HAREKETE GEÇİYOR
Yönetim, sezon sonunda Partey'in menajeriyle temasa geçerek şartları öğrenmeyi planlıyor. Özellikle Jose Mourinho'nun orta sahada liderlik vasıflarına sahip, fiziksel gücü yüksek bir oyuncu istemesi, Partey ismini öne çıkarıyor.
ARTETA'DAN YEŞİL IŞIK: PARTEY SİSTEME UYMUYOR
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Thomas Partey'in mevcut sistemine uygun olmadığını daha önce defalarca ifade etmişti. Bu nedenle İngiliz kulübünün, 31 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme yapmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Thomas Partey, 2024-25 sezonunda Arsenal formasıyla şu ana dek 49 maça çıktı. 4 gol atıp 3 de asist yaparak istikrarlı bir katkı verdi. Tecrübesiyle dikkat çeken Ganalı oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 18 milyon euro civarında.
SARI-LACİVERTLİLER'DEN AVRUPA'YA GÜÇLÜ SİNYAL
Fenerbahçe'nin Thomas Partey hamlesi, hem Avrupa kupaları için kurulan güçlü bir kadronun işareti, hem de kulübün yeni sezona ne kadar iddialı başladığının açık göstergesi olarak yorumlanıyor.