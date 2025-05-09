Mikel Arteta istemedi Fenerbahçe kapacak! Orta sahaya general transferi

BU SEZONKİ PERFORMANSI Thomas Partey , 2024-25 sezonunda Arsenal formasıyla şu ana dek 49 maça çıktı. 4 gol atıp 3 de asist yaparak istikrarlı bir katkı verdi. Tecrübesiyle dikkat çeken Ganalı oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 18 milyon euro civarında.

Thomas Partey (AA)

SARI-LACİVERTLİLER'DEN AVRUPA'YA GÜÇLÜ SİNYAL

Fenerbahçe'nin Thomas Partey hamlesi, hem Avrupa kupaları için kurulan güçlü bir kadronun işareti, hem de kulübün yeni sezona ne kadar iddialı başladığının açık göstergesi olarak yorumlanıyor.