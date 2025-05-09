Karşılaşmanın tek golü, 52. dakikada Andraz Sporar'dan geldi. Golcü oyuncu, ceza sahası içinde yakaladığı fırsatı gole çevirerek takımına kritik bir galibiyet kazandırdı. Alanyaspor, bu golle deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi Gaziantep FK'da Bruno Viana, 80. dakikada yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra 10 kişi mücadele eden Gaziantep, aradığı golü bulamadı.

Son haftalarda çıkışa geçen Alanyaspor, bu galibiyetle son 4 maçta 7 puan toplamayı başardı. Puanını 38'e çıkaran Akdeniz ekibi, 16. sıradaki Sivasspor ile olan puan farkını 4'e yükseltti. Alanyaspor, ligde kalma umutlarını güçlendirdi.

Üst üste 4. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.