Borussia Dortmund’a ikinci Bellingham!

Sky Sports'un haberine göre Borussia Dortmund, Jobe Bellingham transferinde ciddi adımlar atıyor. Haberde, genç orta sahanın Dortmund'a transfer olmaya sıcak baktığı ancak kariyerinin bir sonraki aşamasında Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele etmek istediği bilgisine de yer verildi.

SUNDERLAND'İN BONSERVİS TALEBİ: 25 MİLYON EURO

Sunderland kulübünün Jobe Bellingham için belirlediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

BU SEZON 7 GOLE KATKI VERDİ

2024/25 sezonunda Sunderland formasıyla 40 resmi maça çıkan Bellingham, 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Orta saha bölgesindeki etkinliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, özellikle fiziksel gücü ve oyun görüşüyle potansiyelini ortaya koymuş durumda.