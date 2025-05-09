SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Borussia Dortmund'a ikinci Bellingham!

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, eski yıldızı Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'ı kadrosuna katmak istiyor. 19 yaşındaki genç yetenek, İngiltere Championship ekiplerinden Sunderland'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Ancak abisi Jude gibi sarı siyahlı ekibin formasını giymeye çok yakın.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 18:28 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 18:28
Borussia Dortmund’a ikinci Bellingham!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sky Sports'un haberine göre Borussia Dortmund, Jobe Bellingham transferinde ciddi adımlar atıyor. Haberde, genç orta sahanın Dortmund'a transfer olmaya sıcak baktığı ancak kariyerinin bir sonraki aşamasında Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele etmek istediği bilgisine de yer verildi.

SUNDERLAND'İN BONSERVİS TALEBİ: 25 MİLYON EURO

Sunderland kulübünün Jobe Bellingham için belirlediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

BU SEZON 7 GOLE KATKI VERDİ

2024/25 sezonunda Sunderland formasıyla 40 resmi maça çıkan Bellingham, 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Orta saha bölgesindeki etkinliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, özellikle fiziksel gücü ve oyun görüşüyle potansiyelini ortaya koymuş durumda.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terörsüz Türkiye dönemi! Her şey Başkan Erdoğan’ın bu sözleriyle başladı: Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır
Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu! İlk mesaj Gazze
Takas Bank
Fesih ne zaman? Terör örgütü PKK’dan kongre açıklaması: Tarihi öneme sahip kararlar alındı | DEM’den 8 maddelik açıklama
Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti
Başkan Erdoğan’dan yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan CHP’li Özel’e sert tepki: Bunun adı ekonomik tetikçiliktir
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntülerinin yer aldığı cihazı söken İBB personeli tutuklandı
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Yıldız oyuncudan flaş hamle
Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı
Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi
Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV’ye armut tepkisi
Trump yine kafaları karıştırdı! Çin’e dikkat çeken gümrük vergisi mesajı
Fenerbahçe’den 4’lü transfer taarruzu!
Vatikan’a tenis oynayan, ata binen yakışıklı papa! İşte 14. Leo’nun bilinmeyenleri... LGBT’ye destek verecek mi? | Kim bu Robert Francis Prevost
Karadan olmadı denizden devam! Ali Koç istifa
Vatikan’dan beyaz duman çıktı: Yeni papa ABD’li Robert Prevost oldu!
Çağın belası: Dijital bağımlılık! Çocuklardan gençlere... Herkes tehlikede!
Terörsüz Türkiye’de kritik eşik aşıldı! Takvim günler öncesinden duyurmuştu! PKK silah bırakıyor
Google Dijital Mecralar Komisyonu’nda hesaba çekildi! Algoritma diyerek sansür mü? Sert sözler: Tekelsiniz zorbasınız!
Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!