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Beşiktaş Weghorst için tüm şartları zorlayacak!

Yeni sezon öncesinde forvet transferine öncelik veren Beşiktaş, Ajax'ta hamle oyuncusu olarak kullanılan Wout Weghorst için önemli bir aşama kaydetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 08:35 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 08:35
Beşiktaş Weghorst için tüm şartları zorlayacak!

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Bu sezon gol yollarında istediği yaratamayan Beşiktaş'ta forvet transferi ilk sırada yer alıyor. Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim bu bölgeye iki takviye gerçekleştirecek.

Bu isimlerin başında ise bir dönem siyah-beyazlı formayı da terleten Wout Weghorst yer alıyor. Hollanda ekibi Ajax'ta hamle oyuncusu olarak forma giyen ve oyuna hep sonradan dahil olan 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Senelik 2.5 milyon Euro kazanan başarılı futbolcuya bonuslarla birlikte bu rakamın üzerinde bir rakam öneren siyah beyazlılar, seçim sonrasında çalışmalarına hız verecek. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weghorst için Ajax'ın fazla bir talebi bulunmazken oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.

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