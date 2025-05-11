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Real Madrid'den Vinicius Junior'a astronomik kontrat! 1 milyar euro

İspanyol devi Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr. ile 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yeni kontratın, La Liga sezonunun tamamlanmasının ardından resmiyete kavuşması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 17:33 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 17:33
Real Madrid’den Vinicius Junior’a astronomik kontrat! 1 milyar euro

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Yenilenen sözleşmeye göre Vinicius, yıllık 20 milyon euro net maaş alacak. Bu rakamla birlikte beş yıl boyunca toplam 100 milyon euro gelir elde edecek. Yeni maaş düzenlemesi ise bu sezondan itibaren geçerli olacak.

Yeni anlaşmada dikkat çeken en önemli maddelerden biri de Vinicius'un serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olarak belirlenmesi oldu. Bu bedel, oyuncunun kulüpten ayrılmasının neredeyse imkânsız hale geldiğini gösteriyor.

Sözleşme sonrası Vinicius, Real Madrid kadrosundaki en yüksek maaş alan oyuncu konumuna yükselecek. Anlaşmada bireysel başarılar için prim maddeleri de yer alıyor. Ballon d'Or veya The Best gibi ödülleri kazanması halinde ekstra gelir elde edecek.

Kulübe yakın kaynaklara göre, Vinicius'a Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler geldiği ancak hem oyuncunun hem de Real Madrid'in bu teklifleri ciddiye almadığı belirtildi. Kulüp yönetimi, Mbappe ve Bellingham ile birlikte Vinicius'u da "geleceğin temel taşı" olarak görüyor.

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