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Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç tepkisi dinmiyor! Galibiyete rağmen istifa sesleri ve Aziz Yıldırım tezahüratları

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası Başakşehir ile Fenerbahçe arasına oynanan mücadele ile açıldı. Karşılaşma, sarı lacivertli ekibin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, tribündeki taraftarlar yine Başkan Ali Koç'a istifa tepkisinde bulundu. Aziz Yıldırım'a da destek verildi.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 22:03 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 22:04
Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç tepkisi dinmiyor! Galibiyete rağmen istifa sesleri ve Aziz Yıldırım tezahüratları

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Sarı lacivertli ekip zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanın sahibi olsa da bu durum tribünlerde pek karşılık bulmadı.

Tribünlerde Aziz Yıldırım'a destek verildi (Takvim Foto Arşiv)Tribünlerde Aziz Yıldırım'a destek verildi (Takvim Foto Arşiv)

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Jose Mourinho ve öğrencilerine rağmen taraftarlar, Başkan Ali Koç'a istifa tepkisinde bulunmaya devam etti. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde yaşananların ardından bu kez adres Fatih Terim Stadyumu oldu.

Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç tepkisi dinmiyor!

Fenerbahçe'de Ali Koç'a tepki devam etti (Takvim Foto Arşiv)Fenerbahçe'de Ali Koç'a tepki devam etti (Takvim Foto Arşiv)

Her geçen gün adaylığı yönünde iddiaların güçlendiği Aziz Yıldırım'a destek verildi ve hakkında tezahüratlar yapıldı.

Başakşehir tribünleri de Koç'a yönelik istifa tepkisinde Fenerbahçelilere eşlik etti.

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