Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç tepkisi dinmiyor! Galibiyete rağmen istifa sesleri ve Aziz Yıldırım tezahüratları

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir 'e konuk oldu. Sarı lacivertli ekip zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanın sahibi olsa da bu durum tribünlerde pek karşılık bulmadı.

Tribünlerde Aziz Yıldırım'a destek verildi (Takvim Foto Arşiv)

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Jose Mourinho ve öğrencilerine rağmen taraftarlar, Başkan Ali Koç'a istifa tepkisinde bulunmaya devam etti. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde yaşananların ardından bu kez adres Fatih Terim Stadyumu oldu.