Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç tepkisi dinmiyor! Galibiyete rağmen istifa sesleri ve Aziz Yıldırım tezahüratları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Sarı lacivertli ekip zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanın sahibi olsa da bu durum tribünlerde pek karşılık bulmadı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Sarı lacivertli ekip zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanın sahibi olsa da bu durum tribünlerde pek karşılık bulmadı.
Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Jose Mourinho ve öğrencilerine rağmen taraftarlar, Başkan Ali Koç'a istifa tepkisinde bulunmaya devam etti. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde yaşananların ardından bu kez adres Fatih Terim Stadyumu oldu.
Her geçen gün adaylığı yönünde iddiaların güçlendiği Aziz Yıldırım'a destek verildi ve hakkında tezahüratlar yapıldı.
Başakşehir tribünleri de Koç'a yönelik istifa tepkisinde Fenerbahçelilere eşlik etti.