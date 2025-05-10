SÜPER LİG TAKVİMİ | Galatasaray’ın Trabzonspor’a karşı bileği bükülmüyor: 0-2

Süper Lig'de heyecan dorukta! Zirve mücadelesi veren Galatasaray ile Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Trabzonspor , sezonun en kritik virajlarından birinde karşı karşıya geldi. İşte maça ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA 1 PUAN UZAKLIKTA



Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 86'ya çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı kordu.

Aslan, ligde kalan 3 haftada en az 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom gelecek hafta pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine yönelen Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

12. dakikada Roland Sallai'nin pasıyla topla buluşan Victor Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

39. dakikada John Lundstram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonunda devamında Mendy'nin vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çıkardı.

45+2. dakikada Visca'nın ceza sahası içine ortasında burada bulunan Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.